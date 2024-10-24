Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

Açıklamada, ekiplerin 6-22 Ekim tarihleri arasında yaptığı araştırma sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan 27 yıl 2 ay 27 gün, 23 yıl 10 ay 20 gün, 15 yıl ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladıkları kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Asayiş Timlerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

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