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        Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

        Ordu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:39
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        Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
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        Ordu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Asayiş Timlerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, ekiplerin 6-22 Ekim tarihleri arasında yaptığı araştırma sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan 27 yıl 2 ay 27 gün, 23 yıl 10 ay 20 gün, 15 yıl ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladıkları kaydedildi.

        Yakalanan hükümlülerin, işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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