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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 7 kişi tutuklandı

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:23
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 7 kişi tutuklandı
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ordu'nun Fatsa, Ünye, Korgan ilçeleri ile Giresun'un Bulunacak ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

        Operasyonda 227 gram uyuşturucu, 3 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 11 cep telefonu, ile suçtan elde edilen 12 bin lira para ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş, olup 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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