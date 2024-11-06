Ordu'da 74 yıllık çift 14,5 saat arayla hayatını kaybetti
Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe ve 95 yaşındaki eşi Veli Teke, 14,5 saat arayla vefat etti.
Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe ve 95 yaşındaki eşi Veli Teke, 14,5 saat arayla vefat etti.
Ayşe Teke, İkizce ilçesindeki evinde 5 Kasım'da sabaha karşı yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.
Ayşe Teke'nin bir süredir Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Veli Teke ise aynı günün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Yaşama 14,5 saat arayla veda eden 4 çocuk sahibi 74 yıllık çiftin cenazesi, ilçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.