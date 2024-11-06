Ordu'da 74 yıllık çift 14,5 saat arayla hayatını kaybetti

Ayşe Teke'nin bir süredir Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Veli Teke ise aynı günün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe ve 95 yaşındaki eşi Veli Teke, 14,5 saat arayla vefat etti.

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