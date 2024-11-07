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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Furkan Gür ile yollar ayrıldı

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Akkuş Belediyespor'da başantrenör Furkan Gür ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:46 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:46
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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Furkan Gür ile yollar ayrıldı
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Akkuş Belediyespor'da başantrenör Furkan Gür ile yollar ayrıldı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından takım antrenörü Furkan Gür ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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