Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Serdar Uslu ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Voleybol takımımız antrenör Serdar Uslu ile anlaşma sağlamıştır. Deneyimli antrenör Akkuş Belediyespor'umuzun hafta sonu evimizde İstanbul Gençlikspor ile oynayacağı müsabakada takımın başında olacak." ifadelerini yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.