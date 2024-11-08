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        Ordu'da bir iş yeri sahibinden haraç istedikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da, bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:36 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:36
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        Ordu'da bir iş yeri sahibinden haraç istedikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da, bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesinde bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istenmesiyle ilgili soruşturmada Y.Y. (44), C.A. (32), M.Y. (33) ve A.Y.B (35) gözaltına alındı.

        Zanlıların, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde bulunan adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 174 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y. ve C.A. tutuklandı, M.Y. ve A.Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda olduğu gibi organize suçlar kapsamında da kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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