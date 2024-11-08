Ordu'da bir iş yeri sahibinden haraç istedikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'da, bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ordu'da, bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesinde bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istenmesiyle ilgili soruşturmada Y.Y. (44), C.A. (32), M.Y. (33) ve A.Y.B (35) gözaltına alındı.
Zanlıların, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde bulunan adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 174 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y. ve C.A. tutuklandı, M.Y. ve A.Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda olduğu gibi organize suçlar kapsamında da kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
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