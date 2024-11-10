Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Orta ve Doğu Karadeniz'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Bayburt, Trabzon ve Gümüşhane'de anıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen törende, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Gökhan Kocaoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören alanında bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar, saat 09.05'te çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Anma etkinlikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Artvin Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Anma etkinlikleri, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde devam etti.

Anma törenlerine, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyük Yurt, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, kurum müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle saygı duruşunda bulunuldu.

Şeref defterini imzalayan Vali Yıldırım, ülkeye vurulmak istenen esaret zincirlerini kıran Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği cumhuriyeti koruyacaklarını söyledi.

Yıldırım, "Sizden aldığımız istikamet doğrultusunda, ülkemizin hak ettiği çağdaş muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Müsterih olunuz ki Türk milletinin gönlünde her daim yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiğiniz silah arkadaşlarınız kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.