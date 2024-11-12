Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da tarım aracı ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da tarım aracı ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Muhammet İzgü idaresindeki 52 AFK 104 plakalı motosiklet, Kurtuluş Mahallesi'nde, Mustafa Durdu'nun kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü İzgü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Almanya'da erken seçim kararı
        Almanya'da erken seçim kararı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?

        Benzer Haberler

        Ulugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor
        Ulugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        İş insanı Nejdet Gürsoy'dan Kırıkbozu İlkokulu öğrencilerine hediye
        İş insanı Nejdet Gürsoy'dan Kırıkbozu İlkokulu öğrencilerine hediye
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Orta ve Doğu Karadeni...
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Orta ve Doğu Karadeni...
        Atatürk'ün Başyaveri Üner'in kabri, anıt mezara dönüştürüldü
        Atatürk'ün Başyaveri Üner'in kabri, anıt mezara dönüştürüldü
        Durakta dolmuş beklerken TIR'ın altında kalan emekli öğretmen öldü
        Durakta dolmuş beklerken TIR'ın altında kalan emekli öğretmen öldü