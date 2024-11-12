Ordu'da tarım aracı ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Muhammet İzgü idaresindeki 52 AFK 104 plakalı motosiklet, Kurtuluş Mahallesi'nde, Mustafa Durdu'nun kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü İzgü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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