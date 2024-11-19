Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da üniversite öğrencilerine çamaşırhane hizmeti sunuldu

        Ordu Büyükşehir Belediyesince üniversite öğrencilerinin ücretsiz yararlanabileceği çamaşırhane hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da üniversite öğrencilerine çamaşırhane hizmeti sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu Büyükşehir Belediyesince üniversite öğrencilerinin ücretsiz yararlanabileceği çamaşırhane hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öğrenci ve gençlere yönelik yatırım ve projelere bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

        Çamaşırhanede öğrencilere ücretsiz hizmet verildiği vurgulanan açıklamada, "Ordu Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında üniversite öğrencileri için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hayatını kolaylaştırmak ve daha hijyenik koşullara sahip olmaları için Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Yerleşkesinde Kent Çamaşırhanesini hayata geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

        Gençlerin çamaşırhaneden ücretsiz yararlanabileceklerinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Burada gençlere sadece çamaşır yıkama hizmeti sunmakla da kalınmıyor, yıkadıkları kıyafetleri kurutma ve ütüleme imkanına da sahip oluyorlar. Aynı zamanda alanda bir mini kütüphane ve ücretsiz internet desteği de sağlanıyor. Öğrenciler, çamaşırlarını yıkarken aynı zamanda ders çalışıp vakit de geçirebiliyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Ordu'da öğretmen çiftin prematüre ikizleri 16. ayına girdi
        Ordu'da öğretmen çiftin prematüre ikizleri 16. ayına girdi
        Ordu'da 2 otomobil çarpıştı; 2'si çocuk 5 yaralı
        Ordu'da 2 otomobil çarpıştı; 2'si çocuk 5 yaralı
        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Tiyatrocu Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Ordulularla bir araya geldi
        Tiyatrocu Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Ordulularla bir araya geldi
        Motosikletin çarpmasıyla şehit olan jandarma astsubayın babası: Onunla birl...
        Motosikletin çarpmasıyla şehit olan jandarma astsubayın babası: Onunla birl...