Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Yazar Rana Demiriz, Fatsa'da öğrencilerle buluştu

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yazar Rana Demiriz, 7 okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazar Rana Demiriz, Fatsa'da öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yazar Rana Demiriz, 7 okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Demiriz, Bahçeşehir Koleji Fatsa Kampüsünde söyleşi yapmasının ardından öğrencilere kitaplarını imzaladı.

        Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Demiriz, AA muhabirine, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Bugün 8 kitabı olan bir yazar olmasının öğretmenlerin eseri olduğunu vurgulayan Demiriz, "Ben de kendi öğretmenime bir vefa ziyareti gerçekleştirdim. Fatsa'da şu anda özel bir okulun kampüs müdürü olan kıymetli hocam Sebahattin Öztosun benim lisede edebiyat öğretmenimdi. Bu sefer onun yeni öğrencileri ile buluşmak üzere Fatsa'ya geldim." dedi.

        Demiriz, bu vesileyle ilçedeki okullarda öğrencilerle buluştuğunu anlatarak, ilk kez geldiği Ordu'da çok kıymetli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

        Kampüsün müdürü Sebahattin Öztosun ise etkinliğe katılan ve kendisini de ziyaret eden eski öğrencisi Rana Demiriz'in Türkiye'nin tanınmış yazarlarından biri olduğunu, ziyaret dolayısıyla da çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Yazar Demiriz, ilçedeki 6 ortaokulda daha imza günü gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!

        Benzer Haberler

        Ordu ve Giresun'da ekipler yolu kapanan yerlerdeki 15 kişiye ulaştı
        Ordu ve Giresun'da ekipler yolu kapanan yerlerdeki 15 kişiye ulaştı
        Ordu'nun doğal güzelliğiyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı beyaza büründü
        Ordu'nun doğal güzelliğiyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı beyaza büründü
        Ordu'da 10 ilçede eğitime 1 günlük kar engeli
        Ordu'da 10 ilçede eğitime 1 günlük kar engeli
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Ordu'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
        Ordu'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
        Ordu'da köy yaşam merkezi yapılacak
        Ordu'da köy yaşam merkezi yapılacak