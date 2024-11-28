Ünye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde, "kan ver hayat kurtar" sloganıyla kan bağışı kampanyası organize edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, "kan ver hayat kurtar" sloganıyla kan bağışı kampanyası organize edildi.
Türk Kızılay ile Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi iş birliğinde okulun spor salonunda gerçekleştirilen kampanyaya öğretmen, öğrenci ve veliler destek verdi.
Kampanya kapsamında 261 kişi bağışta bulundu.
Okul Müdürü Üzeyir Hatipoğlu, kampanyayı geleneksel hale getirip ihtiyacın karşılanmasına katkı vermek istediklerini belirterek, "Hepimizin duyarlılık göstererek kan bağışçısı olması gerekir." dedi.
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