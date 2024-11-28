Ünye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay ile Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi iş birliğinde okulun spor salonunda gerçekleştirilen kampanyaya öğretmen, öğrenci ve veliler destek verdi.

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