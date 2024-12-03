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        Ordu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:48
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        Ordu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ilçede belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 90 tapu, 4 senet ile 1 noter sözleşme belgesi ve alacaklarının yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

        Operasyonda M.A. (48), Ş.A. (23) ve H.A. (40) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışına yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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