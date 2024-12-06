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        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet hapis cezası

        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:35
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        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet hapis cezası
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        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Adem Topçu (27) ile taraf avukatları katıldı. Şehidin babası Turgut Çangır da duruşma salonuna Sakarya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Sanık Topçu savunmasında, olayda bir kastının olmadığını ileri sürerek, "Herhangi birinin canına kastım yoktu. Olay tamamen kazadır." dedi.

        Şehidin babası Turgut Çangır ise "İşlenen bir cinayettir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık Topçu'ya "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla olası kast ile ölüme neden olma" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        - Olayın geçmişi

        Gülyalı Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca 18 Eylül'de Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde yapılan yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında Adem Topçu idaresindeki 07 GU 227 plakalı motosiklet durdurulmak istenmiş, uyarıya rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpmıştı.

        Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sürücü Topçu ise tedavisi sonrası tutuklanmıştı. Topçu hakkında daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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