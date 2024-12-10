Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ekiplerce gözaltına alınan Y.S'nin evinde yapılan aramada, 54 gram sentetik uyuşturucu ile 6 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenlendi.

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