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        Milli judocu 29 yıl aranın ardından tatamiye çıktı

        EYÜP ELEVLİ - Ordulu milli judocu Ayşegül Şensoy Göl, 29 yıl aranın ardından veteranlar kategorisinde katıldığı müsabakalarda gösterdiği başarılarla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:05
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        Milli judocu 29 yıl aranın ardından tatamiye çıktı
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        EYÜP ELEVLİ - Ordulu milli judocu Ayşegül Şensoy Göl, 29 yıl aranın ardından veteranlar kategorisinde katıldığı müsabakalarda gösterdiği başarılarla dikkati çekiyor.

        Altınordu ilçesinde ikamet eden 53 yaşındaki Göl, judo branşıyla ağabeylerinin yönlendirmesiyle 9 yaşında tanıştı. Göl, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda madalya aldığı bu branşa iş ve evlilik gibi nedenlerle 23 yaşında ara verdi.

        Spordan kopmayan ve judo hakemliği görevini uzun yıllardır sürdüren Göl, 29 sene sonra geçen yıl veteranlar kategorisinde turnuvalara katılmaya başladı.

        Türkiye'deki organizasyonların yanı sıra Ekim 2023'te Makedonya'da katıldığı Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda birincilik elde eden Göl, yaklaşık üç hafta önce Yunanistan'da düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda 78 kiloda altın madalya kazandı.

        Aynı zamanda Altınordu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan Göl, Yeni Ordu Stadı'ndaki judo salonunda yeni başarılar için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Üç çocuğundan ikisi judocu olan Göl, AA muhabirine, judoya ağabeylerinin yönlendirmesiyle 1980'de başladığını anlattı. Daha sonra ağabeylerinin spordan uzaklaştığını ancak kendisinin devam ettiğini anlatan Göl, onların teşvik ettiği judoda başarılı olduğunu belirtti.

        Severek ve inançla yaptığı judoda yurt içinde çok sayıda derece aldığını ifade eden milli sporcu, uluslararası turnuvalarda da madalyalar kazandığını dile getirdi.

        Göl, antrenörlük ve hakemlik belgesi olduğunu aktararak, "Judoya 9 yaşlarında başladım. Ortaokuldan sonra lise yıllarında çok başarılı milli sporcuydum. Sonra iş ve evlilik gibi nedenlerden dolayı spordan uzaklaştım. Bu süre zarfında hakemliğime devam ettim. Spordan ve bu camiadan kopmadım." dedi.

        - "Aldığım başarılardan dolayı çok mutluyum"

        Ara verdiği judoya iki yıldır veteranlar kategorisindeki müsabakalarla döndüğünü belirten Göl, şunları söyledi:

        "Bu maçlara katılabilmek için federasyonumuzun Ankara'da düzenlediği Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak gerekiyor. Burada aldığımız dereceler çok önemli. Birinci ve ikinci olan sporcular Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Ben de iki turnuvadır katılıyorum. Balkan şampiyonalarına katıldım. Geçen sene Ankara'da yapılan Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ederek Makedonya'ya gittim ve Balkan şampiyonluğunu kazandım. Yine bu sene Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Yunanistan Soroviç kentinde Balkan şampiyonu olarak ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ettim."

        Göl, uzun yıllar sonra elde ettiği başarılar dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, "İlk başladığım günkü azimle devam ediyorum. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonası. Bunun için antrenörlerim eşliğinde salonda çalışmalara devam ediyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Deneyimli sporcu, bu süreçte desteğini esirgemeyen eşi ve ailesinin yanı sıra Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akdeniz'e teşekkür etti.

        Judo antrenörü Mertcan Akçay ise Ayşegül Şensoy Göl'ün Veteranlar Balkan Şampiyonası'ndaki başarısıyla Türk kadınının gücünü gösterdiğini anlatarak, "Bunun yanında çalışan kadınlarımıza da meslek hayatı dışında yapabileceklerin olduğunu göstermiş oldu, kendisini tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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