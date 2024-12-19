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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun ikinci yarısından umutlu

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yapacağı yeni transferin katkısıyla ligin ikinci yarısında play-off içerisinde yer almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:10
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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun ikinci yarısından umutlu
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yapacağı yeni transferin katkısıyla ligin ikinci yarısında play-off içerisinde yer almayı hedefliyor.

        Takımın başantrenörü Serdar Uslu, AA muhabirine, takım olarak ligin ilk yarısını istedikleri gibi bitiremediklerini, hedeflerinin uzağında kaldıklarını söyledi.

        İlk yarıyı 3 galibiyet ile tamamlayarak 6 puan toplamayı başarabildiklerini anlatan Uslu, ligde 13. sırada yer aldıklarını aktardı.

        Ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olabilmek için transfer yapacaklarını vurgulayan Uslu, yönetimin çalışmalara başladığını ifade etti.

        Uslu, daha iyi kadro ile ligin geri kalanına hazırlanacaklarına işaret ederek "Hedefimiz bir an önce düşme hattından uzaklaşıp plaf-off içerisinde yer almak." dedi.

        Taraftarlardan takıma güvenmelerini isteyen Uslu, "Hedeflerimize ulaşabilecek kadro ile ligin ikinci yarısına başlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

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