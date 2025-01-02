52 Orduspor Kulübü'nden "otobüs" açıklaması

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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