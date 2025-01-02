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        52 Orduspor Kulübü'nden "otobüs" açıklaması

        Nesine 3. Lig 2. Grup takımlarından 52 Orduspor, sosyal medya hesaplarından paylaşılan takım otobüsün kulüple bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:38 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:38
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        52 Orduspor Kulübü'nden "otobüs" açıklaması
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        Nesine 3. Lig 2. Grup takımlarından 52 Orduspor, sosyal medya hesaplarından paylaşılan takım otobüsün kulüple bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Sosyal medyada 'Orduspor'un takım otobüsü Suriye'de görüntülendi' şeklinde paylaşımlarda bulunulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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