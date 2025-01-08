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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray karşısında galibiyet hedefliyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı maçta galibiyet almak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:47
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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray karşısında galibiyet hedefliyor
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı maçta galibiyet almak istiyor.

        Takımın başantrenörü Serdar Uslu, AA muhabirine, ligin 16. haftasında sahalarında zorlu rakip Galatasaray'ı ağırlayacaklarını belirterek, bu maçın hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

        Sezonun ikinci yarısında çıktıkları 2 maçtan istedikleri sonuçları alamayarak mağlup ayrıldıklarını ifade eden Uslu, bu nedenle Galatasaray HDI Sigorta maçını ayrıca önemsediklerinin altını çizdi.

        Uslu, 11 Ocak'ta Akkuş Spor Salonu'nda oynanacak maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayarak, "Hem ligde nefes almak hem de taraftarlarımızı mutlu etmek için kazanmak istiyoruz." dedi.

        Galatasaray'ın gücünün ortada olduğunu ancak saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak galibiyet almak istediklerini kaydeden Uslu, tüm taraftarları maça davet etti.

        Uslu, takımda iki oyuncunun sakatlığının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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