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        Down sendromlu yüzücü Asrın, başarılarla dolu kariyeriyle örnek oluyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da down sendromlu Asrın Sarıözkan, katıldığı yarışmalarda kazandığı madalyalarla özel gereksinimli bireylere ilham kaynağı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:04
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        Down sendromlu yüzücü Asrın, başarılarla dolu kariyeriyle örnek oluyor
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da down sendromlu Asrın Sarıözkan, katıldığı yarışmalarda kazandığı madalyalarla özel gereksinimli bireylere ilham kaynağı oluyor.

        Ailesinin desteğiyle 8 yaşında yüzmeye başlayan Sarıözkan, bireysel olarak katıldığı şampiyonalarda "sırtüstü" ve "serbest" kategorilerinde 100'e yakın madalya kazandı.

        En son, geçen ay Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan 25 yaşındaki sporcu, çok sevdiği yüzmede başarılarına yenilerini eklemek amacıyla haftanın belli günlerinde Altınordu ilçesindeki Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenman yapıyor.

        Asrın Sarıözkan'ın teyzesi Tülin Baykan, AA muhabirine, yeğeninin yüzmede kendini yetiştirmeyi başardığını söyledi.

        Fırsat verildiğinde down sendromlu çocukların çok güzel başarılar elde edebileceğini belirten Baykan, Asrın'ın bunun en güzel örneğini göstermeyi başardığını vurguladı.

        Asrın'ın öz güvenli bir birey olarak yetiştirildiğini anlatan Baykan, "Ailesi evlatlarına her şeyi yapabileceğini ve başarabileceğini çok iyi anlattı. Bu nedenle Asrın'ın kendisine olan güveni çok iyi." dedi.

        Antrenmanlara götürdüğü yeğeni ile yakından ilgilendiğine işaret eden Baykan, "Yüzmeye başladığımız ilk günden bugüne kıyasladığımızda fiziksel olarak daha güçlü bir Asrın görüyoruz. Oldukça başarılı bir sporcu. Asrın ayrıca bu azmiyle çevresine örnek oluyor." diye konuştu.

        Tülin Baykan, her kazandığı madalyanın Asrın'ı mutlu ettiğini, gururlandırdığını dile getirerek, "Bizler böylesine başarılı bir sporcuya sahip olduğumuz için ayrıca çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

        - Antrenör Aljona Masnjova: "Asrın, down sendromlu çocuklara çok güzel örnek oluyor"

        Antrenör Aljona Masnjova ise Asrın'ın suyu çok sevdiğini, antrenman sırasında verdiği tüm komutlara uyduğunu söyledi.

        Asrın ile uzun süredir çalıştıklarını belirten Masnjova, şöyle devam etti:

        "Sporcum yüzmede çok ciddi gelişim sağladı. Asrın çok sık yarışmalara katılıyor. Her yıl neredeyse tüm şampiyonalara katılıyoruz. Asrın Karadeniz'de bu alanda tek olduğundan, bir nevi bölgemizi şampiyonalarda temsil ediyor. Kendisi neredeyse her yarışmadan madalya ile dönüyor. Madalya kazanmak onun için hobi olmuş."

        Asrın'ın Türkiye şampiyonalarında çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazandığını anlatan Masnjova, sporcusunun kariyerinde şimdiye kadar 100'e yakın madalya aldığını vurguladı.

        Genç sporcunun yeni başarılar ve dereceler elde etmek için bu yıl ki Türkiye şampiyonasında da mücadele edeceğini vurgulayan Masnjova, "Asrın, down sendromlu çocuklara çok güzel örnek oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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