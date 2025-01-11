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        Ordu'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:42 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:46
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        Ordu'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Kaledere Mahallesi'nde Elif S. yönetimindeki 52 EE 127 plakalı motosiklet ile Deniz Mahir M. idaresindeki 42 DLS 59 otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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