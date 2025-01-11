Ordu'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Kaledere Mahallesi'nde Elif S. yönetimindeki 52 EE 127 plakalı motosiklet ile Deniz Mahir M. idaresindeki 42 DLS 59 otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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