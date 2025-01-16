Ordu'da av tüfeğiyle arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen şüpheliye ev hapsi

Ordu'da av sırasında kazara tüfekle vurduğu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen kişiye ev hapsi verildi.

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