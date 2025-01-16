Ordu'da av tüfeğiyle arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen şüpheliye ev hapsi
Ordu'da av sırasında kazara tüfekle vurduğu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen kişiye ev hapsi verildi.
Ordu'da av sırasında kazara tüfekle vurduğu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen kişiye ev hapsi verildi.
Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde önceki gün av sırasında C.K'nin (16) tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan aynı yaştaki D.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen D.D. hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, ev hapsi kararı verildi.
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