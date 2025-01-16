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        Ordu'da av tüfeğiyle arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen şüpheliye ev hapsi

        Ordu'da av sırasında kazara tüfekle vurduğu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen kişiye ev hapsi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:44
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        Ordu'da av tüfeğiyle arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen şüpheliye ev hapsi
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        Ordu'da av sırasında kazara tüfekle vurduğu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen kişiye ev hapsi verildi.

        Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde önceki gün av sırasında C.K'nin (16) tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan aynı yaştaki D.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen D.D. hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, ev hapsi kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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