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        Avlanırken arkadaşının kazara vurduğu Cengizhan öldü, 1 gözaltı

        ORDU'da fındık bahçesinde avlandıkları sırada kazara tüfek ile arkadaşı Cengizhan Karacı'yı (16) vurarak ölümüne neden olan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:50
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        Avlanırken arkadaşının kazara vurduğu Cengizhan öldü, 1 gözaltı
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        ORDU’da fındık bahçesinde avlandıkları sırada kazara tüfek ile arkadaşı Cengizhan Karacı’yı (16) vurarak ölümüne neden olan D.D. (16), gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengizhan Karacı, fındık bahçesinde tüfekle avlanırken, yanındaki arkadaşı D.D. tarafından av tüfeği ile kazara vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengizhan Karacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Karacı, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. D.D. ise savcı talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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