Ordu'da 52 kilometrelik koşu gerçekleştirilecek

Ordu'da, 5 Şubat Dünya Ordulular Günü dolayısıyla 52 kilometrelik koşu organize edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile KoşuyORDU Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek koşunun hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

Sporcuların hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türk sporcular Tan Aşkan ve Ali Fuat Aratlı ile ABD'li koşucu Justin Leonard ve Kanadalı koşucu David Vandervelde'nin Perşembe ilçesinde 32 kilometrelik antrenman yaptığı kaydedildi.