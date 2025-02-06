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        Ordu'da bir binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:01
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        Ordu'da bir binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu
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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

        Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

        Yangını fark eden aile, kendi imkanları ile evden çıktıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Akkuş İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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