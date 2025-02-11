Ordu'da Kıbrıs gazisi Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'da Kıbrıs gazisi Ahmet Balcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Ordu'da Kıbrıs gazisi Ahmet Balcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 79 yaşındaki Balcıoğlu için Ünye Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Balcıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve vatandaşlar katıldı.
Balcıoğlu'nun cenazesi, İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat'ın kıldırdığı namazın ardından Yiğitler Kuzköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
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