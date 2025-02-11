Ordu'da Kıbrıs gazisi Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Balcıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve vatandaşlar katıldı.

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