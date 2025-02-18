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        Ordu'da denizde bulunan 7 varil incelemeye alındı

        Ordu'nun üç ilçesinde denizde 7 varil bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:48
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        Ordu'da denizde bulunan 7 varil incelemeye alındı
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        Ordu'nun üç ilçesinde denizde 7 varil bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde denizde varil gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Ekipler, Ünye ve Fatsa'da 3'er, Gülyalı'da ise 1 olmak üzere 7 varili kıyıya çıkarttı.

        Variller, AFAD İl Müdürlüğünün kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekiplerince incelemeye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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