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        Ordu'da restore edilen 600 yıllık cami ibadete açıldı

        Ordu'da restorasyonu tamamlanan 600 yıllık Eskipazar Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:50
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        Ordu'da restore edilen 600 yıllık cami ibadete açıldı
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        Ordu'da restorasyonu tamamlanan 600 yıllık Eskipazar Camisi ibadete açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'ndeki camide düzenlenen programda, bulundukları alanın bir kısmında şehitlik, bir kısmında ise tarihi caminin yer aldığını söyledi.

        Caminin yenilenmesi çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür eden Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak buna benzer çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Güler, şimdiye kadar 9 mescit açılışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bunun yanında açtığımız mescitlerimizin etrafına park ve bahçe yaptık ki 24 saat canlı kalsın ve hareketli olsun. İlçelerimizde Melet, Cumhuriyet Parkı, Fatsa Bolaman, Gaga Gölü, Boztepe, Ordu Kültür Otağı, Marino Port, Ünye Çamlık ve Altınordu Çamlık gibi halkımızın yoğun olduğu alanlara mescitler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

        Cami restorasyonları da yaptıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

        "Çaybaşı Çayır, Gülyalı Kestane, İkizce Laleli ve Gürgentepe Eskiköy camilerinin restorasyon çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Türbelerimizi de restore ederek hem kendimize yakışanı yaptık hem de değerlerimize sahip çıkmış olduk. Bu çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz."

        Programa, Vali Muammer Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
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