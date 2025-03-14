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        Ordu'da boynu tamir ettiği tarım aracının damper kısmında sıkışan kişi hayatını kaybetti

        Ordu'da tamir ettiği tarım aracının damper kısmında boynu sıkışan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 23:19 Güncelleme: 14.03.2025 - 23:19
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        Ordu'da boynu tamir ettiği tarım aracının damper kısmında sıkışan kişi hayatını kaybetti
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        Ordu'da tamir ettiği tarım aracının damper kısmında boynu sıkışan genç yaşamını yitirdi.

        Perşembe ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde Yusuf İslam Aydın (24), kendisine ait "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının motorunu tamir etmeye çalıştı.

        Aydın, tamir sırasında boynunun damper kısmında sıkışması sonucu ağır yaralandı.

        Ailenin ihbarıyla bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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