Ordu'da boynu tamir ettiği tarım aracının damper kısmında sıkışan kişi hayatını kaybetti
Ordu'da tamir ettiği tarım aracının damper kısmında boynu sıkışan genç yaşamını yitirdi.
Ordu'da tamir ettiği tarım aracının damper kısmında boynu sıkışan genç yaşamını yitirdi.
Perşembe ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde Yusuf İslam Aydın (24), kendisine ait "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının motorunu tamir etmeye çalıştı.
Aydın, tamir sırasında boynunun damper kısmında sıkışması sonucu ağır yaralandı.
Ailenin ihbarıyla bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, kurtarılamadı.
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