Ordu Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı

"Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir."

Açıklamada, yarın gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun çarşamba, perşembe, cuma günleri, gece ve sabah saatlerinde orta kuvvetinde yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Ordu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte kentin içi kesimlerinde zirai don beklendiği belirtildi.

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