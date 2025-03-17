Ordu Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı
Balkanlar'dan gelecek soğuk hava nedeniyle Ordu'nun iç kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.
Balkanlar'dan gelecek soğuk hava nedeniyle Ordu'nun iç kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.
Ordu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte kentin içi kesimlerinde zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yarın gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun çarşamba, perşembe, cuma günleri, gece ve sabah saatlerinde orta kuvvetinde yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edildi.
Vatandaşların tedbirli olmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir."
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