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        Ordu'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

        Ordu'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:41
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        Ordu'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
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        Ordu'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        C.D. yönetimindeki 61 FH 691 plakalı hafif ticari araç, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Fatih Zor'a (45) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Zor, ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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