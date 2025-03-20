Ordu'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
Ordu'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ordu'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
C.D. yönetimindeki 61 FH 691 plakalı hafif ticari araç, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Fatih Zor'a (45) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Zor, ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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