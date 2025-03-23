Ordulu kadına çiftçilik ve hayvancılık kanserle mücadelesinde moral oldu

EYÜP ELEVLİ - Ordulu 58 yaşındaki Mine Aydın, kanser tedavisi sırasında başladığı çiftçilik ve hayvancılık sayesinde moral buldu.

Aydın, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra 16 yıl önce doğup büyüdüğü memleketi Ordu'ya döndü. Memleketine yerleştikten bir süre sonra rahim ağzı kanseri teşhisi konulan bir çocuğu bulunan Aydın, tedavi sürecinde daha sakin ve doğayla baş başa hayat sürme arzusuyla şehir merkezinden kırsala taşınmaya karar verdi.

Mine Aydın, eşi Faruk Aydın ile Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde kiraladıkları arazide mandıra ve üç sera kurarak üretime başladı.

Aydın çifti, 14 yıl önce bir inekle başladıkları hayvancılığı 13 büyükbaş hayvanla sürdürüyor.

Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra serada yetiştirdikleri sebzeleri de satarak geçimlerini temin eden çift, sakin hayatın keyfini sürüyor.

Mine Aydın, AA muhabirine, 14 yıldır hayvancılık ve tarımla ilgilendiğini söyledi.

İstanbul'da yaşadığı dönemde sanayi makineleri üreten bir firmada çalıştığını belirten Aydın, "Orada da hep çalışıyordum. Sonra Ordu'ya dönüş yapmak istedim. Yine şehir merkezinde oturuyordum ama bir hastalığa yakalandım. Hastalığın ardından dedim ki, 'Ben artık köy hayatı istiyorum.' ve çiftçiliğe başladım." ifadelerini kullandı.

Kanser tanısının ardından çok sayıda operasyon geçirdiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Çiftçiliğe başladıktan sonra hastalıklarımı yendim ve bugün şükürler olsun artık hastayım demiyorum. Her şeyden önce 'kızlarım' diye hitap ettiğim hayvanlarım benim için çok farklı. Onlar evlat gibi hastalıklarımı aldılar. Buradan herkese sesleniyorum, işi olmayan insanlar bir şekilde köye dönsünler, çiftçiliğe başlasınlar çünkü çiftçilik insanın hakikaten hayatına çok güzel şeyler katıyor."

- "Çiftçi olarak doğmadım ama çiftçi olarak ölmek istiyorum"