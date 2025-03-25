Darbukayı bidonla öğrenen ilkokul öğrencileri "Şenlik Grubu"nda bir araya geldi

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Şehit Sercan Öklük İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, bidon ve leğenlerle öğrendikleri darbuka eğitimlerini geliştirerek "Şenlik Grubu" ismiyle konser vermeye başladı.

Şehit Sercan Öklük İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tülay Çamaş, eğitimini aldığı darbukaya olan merakı üzerine yaklaşık 1 yıl önce sınıfında müzik grubu kurmaya karar verdi.

Öğrenciler ilk olarak evlerinde bulunan su bidonu ve leğenleri kullanarak darbuka ritimlerini öğrenmeye çalıştı.

Zamanla kendilerini geliştiren öğrencilerin oluşturduğu gruba, daha sonra başka öğrenciler de katıldı.

Aralarında iki engelli öğrencinin yer aldığı 30 çocuk, eğitimlerinin ardından temin ettikleri darbukalarla özel günlerde sahne alıp müzikseverlerin beğenisini toplamaya başladı.

"Şenlik Grubu" adı verilen grup, her konser öncesinde okul kütüphanesinde bir araya gelerek provalarını sürdürüyor.

- "Bidon ve leğenleri kullandılar"

Sınıf Öğretmeni Çamaş, AA muhabirine, uzun yıllardır müziğe karşı ilgisinin olduğunu, bir süredir davul ve darbukaya karşı merakının arttığını söyledi.

İlçede açılan darbuka kursuna giderek ritimleri öğrendiğini anlatan Çamaş, "Sonra bunu öğrencilerime öğretmeye karar verdim. Hemen ardından kendi sınıfımda müzik grubu kurdum. Önce 3 kişiyle kurduğum bu gruba, sınıftaki 27 öğrencim daha katıldı. Grupta sağ eli olmayan bir öğrencim ile deri hastalığı bulunan bir öğrencim de yer alıyor. Toplamda 30 çocukla bu grubu oluşturdum." dedi.

Çamaş, gruptaki öğrencilere ilk etapta öğrenmeleri gereken ritimleri aktardığını, onların da evlerindeki su bidonu ve leğenleri kullanarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin ritim bilgilerini geliştirmelerinin ardından darbuka temin ettiklerini aktaran Çamaş, "Bu işe başladığımızda çocukların henüz darbukaları yoktu. Bende kendilerine ritim verdiğim için onlar da bidon ve leğenleri kullandılar. Onlar vurarak öğrenmeye çalıştılar. Biz sonra bir şeyleri başarabildiğimizi gördükçe darbukalarımızı almaya başladık." diye konuştu.

- "Konserlerimiz çok güzel ve eğlenceli geçiyor"

Çamaş, öğrencilerin sahnelere çıkarak konser veren bir grup haline geldiğine işaret ederek, "Geçtiğimiz aylarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Engelliler Haftası ve Bilim Şenliği'nde sahneye çıkarak konser verdik. Konserlerimiz çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Bizleri izleyen seyircilerimizin çok güzel mesajlarını aldık. Bundan sonra bu gibi özel gün ve haftalarda sahne almaya devam edeceğiz." dedi.