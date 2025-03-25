Ordu'da, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Ordu'da, 2025 Yılı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile yapısının önemi ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini anımsattı.

Vali Muammer Erol'un himayelerinde aile ile ilgili bir koordinasyon kurulu kurulduğunu aktaran Tan, "Bu kurulda ilgili kurumlarla birlikte bir teknik kurul oluşturulmuş ve bu teknik kurul illerde çalışmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinesinde, nüfus politikaları geliştirilmiş ve Aile Bakanlığımızın öncülüğünde Aile Enstitüsü kurulmuştur. Tüm bunlar nüfusumuzun gitgide düşmesi sebebiyle başlatılmıştır." dedi.

Tan, ailelerin geleceğini inşa etmek için farklı bakış açılarını, deneyimleri ve çözüm önerilerini paylaşmak adına bir araya geldiklerini belirterek, "Hepimizin katkılarıyla aileyi güçlendirecek, bireyleri ve toplumları daha sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıyacak adımlar atacağımıza inanıyorum. Hepinize katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl eylem planının tanıtım sunumunun yapıldığı çalıştayda üç oturum gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Vali Muammer Erol, Vali Yardımcısı Burak Keser, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Ayhan, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.