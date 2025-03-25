Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

        Ordu'da, 2025 Yılı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı
        ABONE OL

        Ordu'da, 2025 Yılı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile yapısının önemi ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini anımsattı.

        Vali Muammer Erol'un himayelerinde aile ile ilgili bir koordinasyon kurulu kurulduğunu aktaran Tan, "Bu kurulda ilgili kurumlarla birlikte bir teknik kurul oluşturulmuş ve bu teknik kurul illerde çalışmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinesinde, nüfus politikaları geliştirilmiş ve Aile Bakanlığımızın öncülüğünde Aile Enstitüsü kurulmuştur. Tüm bunlar nüfusumuzun gitgide düşmesi sebebiyle başlatılmıştır." dedi.

        Tan, ailelerin geleceğini inşa etmek için farklı bakış açılarını, deneyimleri ve çözüm önerilerini paylaşmak adına bir araya geldiklerini belirterek, "Hepimizin katkılarıyla aileyi güçlendirecek, bireyleri ve toplumları daha sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıyacak adımlar atacağımıza inanıyorum. Hepinize katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İl eylem planının tanıtım sunumunun yapıldığı çalıştayda üç oturum gerçekleştirildi.

        Çalıştaya, Vali Muammer Erol, Vali Yardımcısı Burak Keser, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Ayhan, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Darbukayı bidonla öğrenen ilkokul öğrencileri "Şenlik Grubu"nda bir araya g...
        Darbukayı bidonla öğrenen ilkokul öğrencileri "Şenlik Grubu"nda bir araya g...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Ordu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Ordu'da konuştu:
        Yaya geçidindeki kaza kamerada
        Yaya geçidindeki kaza kamerada
        Yeşilay, Ordu'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Yeşilay, Ordu'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Ordu'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Ordu'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Ordulu kadına çiftçilik ve hayvancılık kanserle mücadelesinde moral oldu
        Ordulu kadına çiftçilik ve hayvancılık kanserle mücadelesinde moral oldu