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        Ordu'da 9 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da durdurulan araçta 9 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:43 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:47
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        Ordu'da 9 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da durdurulan araçta 9 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda dün İran'dan Ordu güzergahını kullanarak batı illerine seyir halinde bulunan otomobili Fatsa ilçesinde durdurdu.

        Yabancı uyruklu B.A. (35) ve E.R'nin (31) bulunduğu aracın iç aksamında saklanmış 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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