Samsun'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da toprağa verildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da son yolculuklarına uğurlandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da son yolculuklarına uğurlandı.
Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan baba Zekeriya, anne Gülcan ve çocukları Emirhan Ateş'in cenazesi Ünye'nin İnkur Mahallesi'ne getirildi.
Evlerinde alınan helallik sonrası 3 kişinin cenazesi aynı mahalledeki camide kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye ailenin yakınları ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Karaağaç mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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