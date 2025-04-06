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        Samsun'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da toprağa verildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 02:57 Güncelleme: 06.04.2025 - 02:57
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        Samsun'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da toprağa verildi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da son yolculuklarına uğurlandı.

        Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan baba Zekeriya, anne Gülcan ve çocukları Emirhan Ateş'in cenazesi Ünye'nin İnkur Mahallesi'ne getirildi.

        Evlerinde alınan helallik sonrası 3 kişinin cenazesi aynı mahalledeki camide kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazeye ailenin yakınları ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Karaağaç mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 5 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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