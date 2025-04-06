Samsun'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da toprağa verildi

Cenazeye ailenin yakınları ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan baba Zekeriya, anne Gülcan ve çocukları Emirhan Ateş'in cenazesi Ünye'nin İnkur Mahallesi'ne getirildi.

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