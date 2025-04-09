Ordu Valisi Erol, Aybastı'da afet konutlarını inceledi

Ordu Valisi Muammer Erol, Aybastı ilçesinde 2019'daki heyelan nedeniyle boşaltılan evlerin yerine inşa edilen afet konutlarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede 3 blok 36 daireden oluşan evleri gezen Vali Erol, müteahhit firma yetkilisi Muhammet Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erol, Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelanın ardından yapılan çalışma ile hak sahibi kabul edilen 78 aileden 8'inin feragat ettiği için nihai hak sahibi sayısının 70 olarak belirlendiğini aktardı.

Konutlarını kendi taşınmazları üzerinde "Evini Yapana Yardım" sistemiyle yapmak isteyen 34 hak sahibi için dört farklı yer seçimi protokolü hazırlandığını belirten Erol, "32 hak sahibi konutunu tamamlayarak ikamete başlamıştır. 2 konut inşaatının ise fiziki seviyeleri yüzde 50 aşamasında olup inşaat süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Eron, kendilerine ait uygun taşınmazı bulunmayan hak sahipleri için ilçenin Çakırlı Mahallesi sınırlarında yer alan inşaata elverişli taşınmazların kamulaştırılarak TOKİ aracılığıyla konut temini sağlanma yoluna gidildiğine işaret etti.