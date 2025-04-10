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        Ordu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Ordu'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:57
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        Ordu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Ordu'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

        Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneği Şube Başkanı Şenel Şahin ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Şube Başkanı Ahmet Demir, anıta çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Etkinlikler kapsamında Türk bayraklarının yer aldığı polis araçlarıyla şehir turu atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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