Ordu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneği Şube Başkanı Şenel Şahin ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Şube Başkanı Ahmet Demir, anıta çelenk sundu.

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