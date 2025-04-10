Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da çöp ayrıştırma tesisindeki iş kazasında 1 işçi öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 23:19 Güncelleme: 10.04.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da çöp ayrıştırma tesisindeki iş kazasında 1 işçi öldü
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde çalışan Soner Altun (26), arızasını gidermeye çalıştığı makineye sıkıştı.

        Tesisteki diğer işçilerin fark etmesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Soner Altun'un cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifadesine ulaşıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifadesine ulaşıldı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır

        Benzer Haberler

        Ordu'da faturasız akaryakıt satan şüpheli yakalandı
        Ordu'da faturasız akaryakıt satan şüpheli yakalandı
        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Ordu'da "Polis" temalı resim sergisi açıldı
        Ordu'da "Polis" temalı resim sergisi açıldı
        Ordu'ya nisanda kar yağdı, fındıkta zirai don riski oluştu
        Ordu'ya nisanda kar yağdı, fındıkta zirai don riski oluştu
        Ordu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Ordu'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Ordu Valisi Erol, Aybastı'da afet konutlarını inceledi
        Ordu Valisi Erol, Aybastı'da afet konutlarını inceledi