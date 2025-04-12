Ordu'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Yenikent Mahallesi'nde, Aydın Acar yönetimindeki 34 HOB 692 plakalı kamyonet, kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Yolun alt tarafında bulunan iki evin arasında durabilen kamyonetteki Önder Yamak yaralandı.
Yamak, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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