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        Ordu'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:16
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        Ordu'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

        Yenikent Mahallesi'nde, Aydın Acar yönetimindeki 34 HOB 692 plakalı kamyonet, kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

        Yolun alt tarafında bulunan iki evin arasında durabilen kamyonetteki Önder Yamak yaralandı.

        Yamak, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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