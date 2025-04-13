Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştirecek tesisin kurulumu başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştirilecek tesisin kurulum çalışmalarına başlandığını söyledi.

Güler, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde kurulumuna başlanan Ordu Aktif Karbon Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada bir ilke imza attıklarını belirterek, "Bu tesisle birlikte bugüne kadar sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğunu, yüksek katma değerli bir ürüne dönüştüreceğiz." dedi.

Güler, tesisle kent için tarihi bir adım atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ordu’da kurduğumuz Aktif Karbon Tesisi sayesinde, artık atık olarak görülen fındık kapsülü ve alternatif yakıt olarak değerlendirilen fındık kabuğundan dünya standartlarında bir ürün üreteceğiz. Bu proje hem ilimiz hem de ülkemiz için büyük bir ekonomik fırsattır. Ayrıca bu yatırım çevreye duyarlı bir dönüşüm ve yerli üretim adına tarihi bir adımdır."