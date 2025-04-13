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        Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştirecek tesisin kurulumu başladı

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştirilecek tesisin kurulum çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:38 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:38
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        Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştirecek tesisin kurulumu başladı
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştirilecek tesisin kurulum çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Güler, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde kurulumuna başlanan Ordu Aktif Karbon Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada bir ilke imza attıklarını belirterek, "Bu tesisle birlikte bugüne kadar sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğunu, yüksek katma değerli bir ürüne dönüştüreceğiz." dedi.

        Güler, tesisle kent için tarihi bir adım atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Ordu’da kurduğumuz Aktif Karbon Tesisi sayesinde, artık atık olarak görülen fındık kapsülü ve alternatif yakıt olarak değerlendirilen fındık kabuğundan dünya standartlarında bir ürün üreteceğiz. Bu proje hem ilimiz hem de ülkemiz için büyük bir ekonomik fırsattır. Ayrıca bu yatırım çevreye duyarlı bir dönüşüm ve yerli üretim adına tarihi bir adımdır."

        Tesisin ekonomiye ciddi katkı sağlayacağına ve sanayicilere örnek bir üretimle kazanç modeli sunacağına işaret eden Güler, "Perşembe ilçemize bağlı Efirli Mahallesi'nde kurduğumuz Aktif Karbon Tesisi için uzun süredir beklediğimiz makineler, nihayet Ordu'ya ulaştı. 21 tır dolusu makine, tesis binasındaki yerini aldı ve kurulum çalışmaları hızla başladı. Bu tesisle birlikte daha önce ithal ettiğimiz aktif karbonu artık kendi topraklarımızda, kendi ham maddemizle üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Güler, yurt dışından gelen teknik ekiplerin, Türk mühendis ve çalışanlarla özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Fındık kabuğunun teknoloji ile nasıl değerli bir ürüne dönüştüğünü görmek hem Ordu'muz hem bölgemiz hem de ülkemiz için gurur verici olacak. Bu büyük adımın Ordu’muza, ülkemize ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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