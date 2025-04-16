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        Ordu'daki Ohtamış Şelalesi karların erimesiyle canlandı

        Ordu'da karların erimesiyle debisi artan Ohtamış Şelalesi, alternatif turizm arayanların rotasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:23
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        Ordu'daki Ohtamış Şelalesi karların erimesiyle canlandı
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        Ordu'da karların erimesiyle debisi artan Ohtamış Şelalesi, alternatif turizm arayanların rotasında yer alıyor.

        Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi'ndeki şelale, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor.

        Doğa turizmi açısından bölgenin önemli noktaları arasında bulunan şelale, ilkbaharda karların erimesiyle canlandı.

        Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ohtamış Şelalesi, doğaseverler ile fotoğraf tutkunları tarafından yıl boyunca ziyaret ediliyor.

        Yağış sonrası debisi yükselen şelale dronla görüntülendi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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