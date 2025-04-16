CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek Ordu'da konuştu:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Sandık milletin önüne gelene kadar, Sayın Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar meydanlardan bir gün olsun geri durmayacağız." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Sandık milletin önüne gelene kadar, Sayın Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar meydanlardan bir gün olsun geri durmayacağız." dedi.
Altınordu ilçesindeki Kent Lokantası'nın açılışına katılan Zeybek, burada yaptığı konuşmada, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin, halkçı, kamucu ve toplumcu belediyecilik anlayışını gösterdiğini söyledi.
Zeybek, seçimlerde belediye başkanı sayısını artırdıklarını ifade ederek, "Bugün bir yerel seçim olsa 650'den fazla belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor. Bugün Türkiye'nin yüzde 65'ini yöneten CHP'li belediyelerin yönettiği toplam nüfus yüzde 80'e ulaşıyor. Sayısal anlamda en fazla veriyle çalıştığımız dönemin içinden geçiyoruz." diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Zeybek, şöyle devam etti:
"15,5 milyon insanımızın verdiği oyla 23 Mart tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin ve Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tam da ön seçimin yapıldığı gün tutukladılar. Hala Silivri Cezaevi'nde belediye başkanlarımızla birlikte. Şimdi biz büyük bir kampanya başlattık. 15,5 milyon insan ön seçimde oy kullandı. Şimdi en az 28 milyon artı 1 imzayla bu ülkeyi erken seçime ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da özgürlüğe davet etmek için bir kampanya başlattık."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Samsun'da düzenlediği mitinge değinen Zeybek, "Eğer bugün burada bulunan hazırundan imzasını hala atmamış olan varsa hiç gecikmeden atınız. Biz 28 milyon imzaya ulaştığımızda bu ülkeyi erken seçime götüreceğiz ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisinin ve Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını özgürlüğüne kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
"Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine kayyum atamaya çalışanın alnını karışlarız alnını." ifadesini kullanan Zeybek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sayın Genel Başkan'ımız Özgür Özel şimdi artık meydanlarda, şimdi artık on binlerle, yüz binlerle buluşuyor. Pazar günü Samsun'daydık. Bugün Sayın İmamoğlu'nun ve Murat Çalık'ın belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde tahmin ediyorum yüz binler buluşacak. Cumartesi günü iktidarın en güçlü olduğu, bizim milletvekilimiz olmayan Yozgat'tayız. Sonra Ankara'dayız, Türkiye'nin her yerindeyiz. Sandık milletin önüne gelene kadar, Sayın Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar meydanlardan bir gün olsun geri durmayacağız. Bunu herkes bilsin."
Altınordu Belediye Başkanı Tepe ise yeni bir kent lokantasını şehre kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Açılışa, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy ile bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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