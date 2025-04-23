Karadeniz'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Ordu, Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Altınordu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gökhan Delice, günün anlamını ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, şiirler ve marşlar okundu.

Halk oyunları, dans, sportif ve çeşitli gösterilerin sunulduğu programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

- Trabzon

Trabzon'daki ilk tören, Cumhuriyet Alanı'nda organize edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu İlkokulu'nda devam eden programda konuşan Uygun, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin kendi kaderini tayin etme kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği bir gün olduğunu söyledi.

Uygun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesinin hayata geçtiğine işaret ederek, "105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.' sözüyle şekillenen bu büyük yürüyüş, 23 Nisan 1920 günü Ankara'da vücut bulmuş, Anadolu'nun dört bir yanından yükselen bağımsızlık ve özgürlük sesleri milletimizin ortak iradesiyle birleşmiştir." diye konuştu.

Çocukların sergilediği dans gösterilerinin ardından bayram dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.