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        Babasının yönlendirmesiyle boksa başlayan Sahranur'un hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da üç sene önce boksa başlayan Sahranur Turap, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:07
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        Babasının yönlendirmesiyle boksa başlayan Sahranur'un hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu
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        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da üç sene önce boksa başlayan Sahranur Turap, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Geçmişte yaklaşık 10 yıl güreşle uğraşan baba Şükrü Turap, kızı Sahranur'u boksa yönlendirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Sahranur, boksa adım attığı yıl katıldığı şampiyonada üçüncülük, geçen sene de ikincilik elde etti.

        Sahranur, Samsun'da 16-22 Nisan'da düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda ise yıldız kadınlar 60 kiloda birinci oldu.

        Memleketi Ordu'da kulübündeki antrenörleriyle çalışmalarını sürdüren Sahranur, öğrenim gördüğü Trabzon'da da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) idmanlara katılıyor.

        Sahranur Turap, AA muhabirine, boksa babasının isteğiyle başladığını söyledi.

        Boksa başladıktan üç ay sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldığını anlatan Sahranur, gayreti, antrenörleri ve ailesinin desteğiyle buralara kadar geldiğini belirtti.

        11. sınıf öğrencisi Sahranur, son aldığı derecenin ardından Avrupa ve dünya şampiyonaları için birincilik düşündüğünü dile getirerek, "Onun için hem Trabzon TOHM'da hem de Ordu'da hocalarımla birlikte çalışmalara başladık. Biraz daha zorlu bir süreç olacak. İnşallah bu süreci çok güzel bir şekilde atlatacağız, birincilik elde edeceğiz." diye konuştu.

        Antrenör Mustafa Genç başta olmak üzere Ordu ile Trabzon TOHM'daki antrenörlerine teşekkür eden Sahranur, "Desteklerini hiçbir zaman benden çekmediler. Ayrıca tüm kahrımı çeken aileme çok teşekkür ederim. Hem Avrupa'da hem de dünyada birincilik elde etmek, İstiklal Marşı'mızı orada okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Antrenmanlarda biraz ağladık ama ringlerde güldük"

        Antrenör İsmail Uykur ise Sahranur'un çok azimli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Avrupa ve dünya şampiyonu olmasını istiyoruz, inşallah da bu başarıyı gösterecektir. Pes etmeyecek. Zaten o istek, azim onda fazlasıyla mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

        Antrenör Batuhan Yeniyol da genç sporcunun boksa başladığı zamanlar biraz isteksiz olduğunu ancak sonrasındaki gayreti sayesinde bu noktaya geldiğini söyledi.

        "Antrenmanlarda biraz ağladık ama ringlerde güldük." ifadesini kullanan Yeniyol, "Bundan sonra dünya ve Avrupa şampiyonalarında hem ülkemize hem de ilimize çeşitli madalyalar katacağına inanıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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