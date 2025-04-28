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        Ordu Şehir Hastanesi gelecek yıl hizmet vermeye başlayacak

        Ordu Valisi Muammer Erol, yapımı devam eden 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesinin gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:51
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        Ordu Şehir Hastanesi gelecek yıl hizmet vermeye başlayacak
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        Ordu Valisi Muammer Erol, yapımı devam eden 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesinin gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını söyledi

        Vali Erol, valilikte düzenlenen Ordu Şehir Hastanesinin 13. Koordinasyon Toplantısı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Erol, burada yaptığı açıklamada, Ordu Şehir Hastanesinin 1200 yataklı olarak inşa edildiğini belirterek, "Ordu Şehir Hastanesi inşaatımızın yapım sürecinde karşılaşılan birçok sorun ve sıkıntıları aşmış olduk." diye konuştu.

        Hastanenin sorunsuz tamamlanması için çalışıldığını ifade eden Erol, "Ordu Şehir Hastanemizin açılışına kadar başta ulaşım olmak üzere diğer tüm altyapı hizmetlerini de hazır hale getirmiş olacağız. İnşallah seneye bu günlerde Ordu Şehir Hastanemiz hizmet vermeye başlamış olacak. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise şehir hastanesinin Ordu için çok önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, "İlimiz için son derece önemli olan bu yatırımın gecikmeye sebep verilmeden, planlanan sürede hizmete hazır hale getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız canla başla çalışıyoruz. Üzerimize düşen yükümlülüğümüzü yerine getirmenin gayreti ve çabası içindeyiz." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün de hastaneye malzeme alımıyla ilgili bilgiler verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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