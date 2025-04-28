Ordu Şehir Hastanesi gelecek yıl hizmet vermeye başlayacak

Ordu Valisi Muammer Erol, yapımı devam eden 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesinin gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını söyledi

Vali Erol, valilikte düzenlenen Ordu Şehir Hastanesinin 13. Koordinasyon Toplantısı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erol, burada yaptığı açıklamada, Ordu Şehir Hastanesinin 1200 yataklı olarak inşa edildiğini belirterek, "Ordu Şehir Hastanesi inşaatımızın yapım sürecinde karşılaşılan birçok sorun ve sıkıntıları aşmış olduk." diye konuştu.

Hastanenin sorunsuz tamamlanması için çalışıldığını ifade eden Erol, "Ordu Şehir Hastanemizin açılışına kadar başta ulaşım olmak üzere diğer tüm altyapı hizmetlerini de hazır hale getirmiş olacağız. İnşallah seneye bu günlerde Ordu Şehir Hastanemiz hizmet vermeye başlamış olacak. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise şehir hastanesinin Ordu için çok önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, "İlimiz için son derece önemli olan bu yatırımın gecikmeye sebep verilmeden, planlanan sürede hizmete hazır hale getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız canla başla çalışıyoruz. Üzerimize düşen yükümlülüğümüzü yerine getirmenin gayreti ve çabası içindeyiz." dedi.