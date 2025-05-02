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        GÜNCELLEME - Ordu'da kayboldukları iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

        Ordu'da, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 2 kişiyi kanyon ve civarında arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:16
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        GÜNCELLEME - Ordu'da kayboldukları iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
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        Ordu'da, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 2 kişiyi kanyon ve civarında arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

        Ulubey ilçesine bağlı Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan Süleyman E. (35) ile üniversite öğrencisi Gizem S'den (25) iki gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Ekipler, yaptıkları araştırmada Süleyman E'nin otomobilini, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde park halinde buldu.

        Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince kanyon ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Gün içinde karada ve suda yapılan aramalardan sonuç alamayan 35 kişilik ekip, kanyondan akan suyun içine ağ kurulduktan sonra faaliyetlerine ara verdi.

        Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Belediye Başkanı Türkcan, gazetecilere, ​​​​​​​ekiplerin yaklaşık 1 kilometrelik alanda çalışma yaptığını söyledi.

        Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Türkcan, "İki genç kardeşimizin burada olup olmadığıyla ilgili net olarak bir şey diyemiyoruz. Sinyalin ilk alındığı ve son kapatıldığı yer burası." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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