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        Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:14
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        Ordu'da hava ulaşımına sis engeli
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        Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Kentte sabahtan itibaren etkili olan sis, hava ulaşımını aksattı.

        Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

        Buraya iniş yapamayan 3 uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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