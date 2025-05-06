Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Kentte sabahtan itibaren etkili olan sis, hava ulaşımını aksattı.

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