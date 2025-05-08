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        Ordu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 3. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:36 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:55
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        Ordu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde 3. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda, 14 öğretmen danışmanlığında 32 öğrencinin hazırladığı 14 proje sergilendi.

        Okul Müdürü Mustafa Temiz, yaptığı konuşmada, bu yıl ikisi uluslararası olmak üzere altı mesleki yarışmaya katıldıklarını belirterek, "Meslek lisesi olmamıza rağmen sadece mesleği önceliklendirmeyip bu tür bilimsel etkinliklerde 'biz de varız' diyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Fuarda, danışman öğretmen Hülya Helvacıoğlu rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı "Giyilebilir Kültür ve Tarih Projesi" büyük ilgi gördü.

        Öğrencilerden Hatice Ebrar Bacacı ise proje kapsamında Türk tarihini ve kültürünü yansıtan tişört tasarımları hazırladıklarını ifade ederek, "Milli ve manevi değerlerimizi estetikle buluşturduk. Araştırdığımız konuları önce desen olarak çizdik, sonra grafik programlarında tasarladık ve tişörtlere bastık. Böylece hem kültürümüzü tanıtıyor, hem de gençlere modayla tarih bilinci kazandırıyoruz." diye konuştu.

        Fuara, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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