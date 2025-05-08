DKMP'den kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına sülün desteği
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Ordu'da fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcaya karşı sülünle mücadele başlatılacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Ordu'da fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcaya karşı sülünle mücadele başlatılacak.
DKMP Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun, Türkiye'de özellikle Karadeniz kıyılarında tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca böceği ile biyolojik mücadeleye destek vermeye başlayacağı belirtildi.
Son yıllarda fındık ve meyve bahçelerine zarar veren kahverengi kokarca böceği ile biyolojik mücadele kapsamında sülünlerden fayda sağlanması ile ilgili DKMP Genel Müdürlüğü çalışanları ve akademisyenler tarafından yapılan denemelerin olumlu sonuç verdiği vurgulanan açıklamada, "Sülünlerin kahverengi kokarca böceği ile beslendiğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu zararlı böcek ile topyekun mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla İstanbul ve Ordu'da sülün salımı yapılması planlandı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında neler yapılabileceği konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.
Çokçetin, üretim istasyonlarında üretilen 1200 sülünü yarın doğaya salacaklarını anlatarak, "İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'ndan ürettiğimiz 400 sülünü Şile ve Sarıyer'de yine Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda ürettiğimiz 800 sülünü de Ordu'nun Fatsa, Perşembe ve Çamaş ilçelerinde bulunan bahçelerin etrafına salarak kahverengi kokarca ile mücadelede 'Biz de varız' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çokçetin, salımın ardından elde edilen sonuçları takip ederek yapılacak çalışmalara yön vereceklerini kaydetti.
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