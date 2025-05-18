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        Ordu'daki Yason Burnu ve Hoynat Adası günde 5 bin turisti ağırlıyor

        Ordu'nun 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası ile Hoynat Adası, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:33
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        Ordu'daki Yason Burnu ve Hoynat Adası günde 5 bin turisti ağırlıyor
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        Ordu'nun 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası ile Hoynat Adası, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Yason Burnu'nun coğrafi açıdan Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

        Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin geçtiği yer olarak bilinen Yason Burnu'nun, dünyada tanınan bir yer olduğunu ifade eden Toparlak, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesinin ardından daha da ilgi görmeye başladığını belirtti.

        Üzerinde kilise de bulunan Yason Burnu'nda son düzenleme ile sosyal donatı alanlarının tamamlandığına değinen Toparlak, buranın, piknik alanları ve doğal görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini vurguladı.

        Kente tur otobüsleriyle gelenlerin, Yason Burnu'nu çoğunlukla ziyaret ettiğini anlatan Toparlak, özellikle hafta sonları ilginin fazla olduğunu kaydetti.

        Toparlak, Hoynat Adası'nın da aynı şekilde ilgi gördüğünü, adanın "kuş cenneti" olarak bilindiğini hatırlattı.

        Adada tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığını dile getiren Toparlak, kuşların hareketlerinin izlenme imkanının bulunabildiğini aktardı.

        Uğur Toparlak, iki mekanın da Ordu'da bulunmasının turizm açısından büyük şans olduğunu, Yason Burnu Yarımadası ile Hoynat Adası'nın, günde 5 bin ziyaretçiyi ağırladığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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